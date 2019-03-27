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Умер известный актер из "Формулы любви"

Нодар Мгалоблишвили. Фото: ИТАР-ТАСС/ пресс-служба Inter Media Production
Звезды кино не стало в возрасте 87 лет

Нодар Мгалоблишвили ушел из жизни в грузинской столице Тбилиси. Он скончался после продолжительной болезни.

Звезды грузинского и советского кино не стало во вторник, 26 марта. Об этом сообщил грузинский Первый канал.

Нодар Мгалоблишвили родился 15 июля 1931 г. в Тбилиси. С детства  мечтавший о профессии актера, окончив школу, он в том же году решил поступать в Грузинский политехнический институт. Но не сдал экзамен по математике и отнес документы на актерский факультет Тбилисского театрального института. 

Сразу после его окончания, в 1954 г., начал работать в драматическом театре имени Коты Марджанишвили. Сыграл на сцене роли "низа" Максима Горького, "призрака" Генри Ибсена. Позже были "Хакки Адзба" Лео Киачели, Яго в "Отелло" Уильяма Шекспира, Теймураз Хевитхави в "Пришельцах Джокио" Михаила Джавахишвили.

В 1958 г. сотоялся дебют Мгалоблишвили в кино. Он снимался в небольших эпизодах фильмов грузинских режиссеров и на "Мосфильме". В 1980 г. сыграл роль второго плана в известном советском детективе "Огарева, 6". Заметили его и оценили только в 1984 г., после выхода картины Марка Захарова "Формула любви", в которой он сыграл там одну из главных ролей – графа Калиостро.

Кадр из фильма

С 1986-го по 2000 г. актер мало снимался. За этот период он сыграл в фильмах "Капитан "Пилигрима", "Катала", "Серп и молот", "Magonia" и других.

В 1976 г. Мгалоблишвили был удостоен  звания заслуженного артиста Грузии, а в 1979-м – народного артиста. В 2001 г. Нодар Александрович отказался от ордена Чести – высокой правительственной награды родной страны, заявив, что власти отняли у него достоинство, ведь,  "вынудили обращаться за помощью к друзьям в России и просить их предоставить какую-нибудь роль в любом фильме, чтобы заработать немного денег" .

В сериале "По имени Барон", который вышел на экраны в 2002 г.,  Нодар Александрович создал образ главного героя – жестокого и циничного "крестного отца" московской мафии. И к нему снова возник интерес. После этого он сыграл другие известные роли в сериалах  "Спецназ"  и "Спецназ 2", а также "Диверсант" и "Фаворский". 

Летом 2007 г., после окончания съемок в мистическом сериале "Секунда до…", Нодар Александрович решил уйти из кино. Но вскоре его пригласили на главную роль в картину "Исповедь Дон Жуана", вместо тяжело заболевшего Армена Джигарханяна.

Полина ДОРОЖКИНА
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