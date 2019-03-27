"Вдохновение и страсть": известная актриса отметила праздник без белья

Звезда кино и театра устроила смелые фотосессии

Анастасия Макеева удивила поклонников. Она выложила в соцсети кадры, на которых была изображена и в нижнем белье, и без него.

Ежегодно 27 марта во всем мире отмечают День театра. Откровенные снимки были приурочены актрисой к сегодняшнему празднику.

"Что в моей жизни ТЕАТР? Как вы думаете?",

– обратилась под фото звезда сцены и экрана к подписчикам.

Подписчики откликнулись на ее вопросы. Но большинство из них делились впечатлениями от того, как выглядит актриса. Они восхитились:

"Вдохновение и страсть...", "Роскошная"

Ранее актриса летала в отпуск на Мальдивы. И, то ли воздух на райских островах напоен полной раскрепощенностью, то ли красотку вдохновили смелые кадры других знаменитостей, сделанные там, но и она решила сняться в довольно откровенном виде.

Для этого актриса выбрала бикини без бретелек с тонкими трусиками на завязочках, благодаря чему ее прелести были видны во всей красе. Образ был дополнен темными солнцезащитными очкам. А полученные фото знаменитость выложила в Instagram.

"Когда рай внутри нас... но не плохо, когда и вокруг нас тоже",

– поделилась впечатлениями красотка. Виды, представшие на снимках, не оставили равнодушными подписчиков страницы артистки.

Недовольных не нашлось. Всем понравились и фигура Анастасии, "и природа" вокруг актрисы. Фанаты наградили Макееву комплиментами:

"Реально крутая!", "Эх, какие ножки", "Вы прекрасны", "Настоящая русалка!"

Мужчины даже головы потеряли. Один заявил, что звезда свела его с ума, а другой признался в чувствах. "I love you (я люблю тебя)", – написал он.

В конце прошлого года поклонников звезды напугало ее сообщение о внезапном недомогании. Актрисе стало плохо, и ее сразу увезли в больницу. К счастью, все плохое позади, и любимица публики снова радует почитателей ее таланта.

Анастасия Макеева – российская актриса театра и кино, певица, фотомодель, телеведущая. Она сыграла главные роли в мюзиклах – Адриану в "Дракуле", Алекс в "Иствикских ведьмах", Донну Шеридан в "Mamma Mia!", участвовала и во многих других.



Много снималась в кино, ее фильмография насчитывает 38 картин. Особую популярность ей принесли роли в сериалах "Возмездие" и "Новости".

С июня 2014 г. она вела музыкально-развлекательную программу "Субботний вечер" с Николаем Басковым.

В прошлом Макеева – победительница конкурсов "Мисс Краснодар-98", "Мисс Академия России-2000", вице-мисс конкурса "Мисс МК-Европа 2004" и "Мисс Вселенная, Россия" в 2004 году.