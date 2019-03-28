Поэта-песенника Добронравова срочно увезли в больницу

Автор знаменитых хитов был госпитализирован несколько дней назад

Николай Добронравов – российский поэт-песенник, автор стихов "Птица счастья", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "Я не могу иначе", "И вновь продолжается бой".

На днях 90-летнему мужчине стало плохо, он был доставлен в одну из столичных клиник, где сейчас проходит лечение в стационаре, пишет "РЕН ТВ".

Точные причины госпитализации не сообщаются.