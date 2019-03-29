Известную актрису обокрали в Москве

Беспечность артистки дорого ей обошлась

Звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова стала жертвой дерзких воришек.

Из автомобиля артистки, стоявшего рядом с одним из магазинов "Икеа", украли деньги и документы.

По сообщению телеграм-канала Mash, Корикова заехала в крупный торговый центр на МКАДе, припарковалась и позабыла закрыть двери в своей машине.

Портмоне с документами и деньгами осталось лежать на переднем сидении, и предприимчивые воришки не смогли пройти мимо. В настоящее время ущерб устанавливается, злоумышленников ищет полиция.