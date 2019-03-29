Умерла сценарист "Последнего танго в Париже"

Женщина скончалась в ночь на 29 марта

Аньес Варда была французским режиссером, сценаристом и продюсером. Она ушла из жизни в возрасте 90 лет из-за рака, сообщает RTL.

Аньес Варда известна как режиссер фильмов "Клео от 5 до 7" и "Одна поет, другая нет". Она написала сценарий к "Последнему танго в Париже". Режиссер получила главный приз Венецианского фестиваля за фильм "Без крыши, вне закона", "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за фильм "Счастье". В 2017 г. ее отметили "почетным Оскаром".