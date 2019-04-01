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"Натуральная красота": Акиньшина сразила пляжным снимком

Оксана Акиньшина. Фото: instagram.com/akinshok2013
Звезда трогательно попросила прощения у россиян

Актриса Оксана Акиньшина поделилась со своими поклонниками фотографией, сделанной на знойном пляже на Мальдивах.

"Простите все кто в холоде !!",- 

трогательно написала артистка на своей страничке в Instagram под снимком, на котором она рассекает по песочку в купальнике нюдового оттенка.

Подписчики звезды не стали обижаться на свою любимицу, а, напротив, забросали ее комплиментами:

"Вот видно. Никаких фотошопов. Всё натурально. Люблю Вас еще с фильма "Сестры". Натуральная красота во всем", "Да, ну шо ты...", "в современном мире это может звучать как оскорбление  Но не в этом случае! Красотка", "Прелесть", "Вы невероятная обожаем!", "Не простим..", "Господи, до чего хороша", "Супер! Натуральная девочка! Глаз радует!!!", "Как можно быть такой ... офигенной" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Вместе с мужем Арчилом Геловани актриса живет в Швейцарии, большую часть своего времени посвящая не творчеству, а семье. Летом 2018 г. Оксана объявила, что уходит от мужа, которому родила двоих детей, однако затем супруги смогли преодолеть кризис в отношениях, сообщает "Экспресс-Газета".

Валентина МАЙОРОВА
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