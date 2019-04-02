Ушел из жизни знаменитый актер

Не стало звезды популярных сериалов

Александр Васильев скончался в воскресенье, 31 марта, в Санкт-Петрбурге после долгой и тяжелой болезни. Ему было 60 лет.

"Не стало Александра Васильева – режиссера, драматурга, продюсера, директора многих картин, снятых на "Ленфильме", – записано на сайте "Ленфильма".

Прощание с известным артистом состоится в среду, 3 апреля, в 11:00 в павильоне киностудии, работе в которой он посвятил много лет. Отпевание пройдет в храме Смоленской иконы Божьей матери, похоронят его на Смоленском кладбище, сообщает Национальная служба новостей.

Александр Васильев родился 15 октября 1958 года. За свою творческую карьеру сыграл 30 ролей в кино и сериалах. Российские зрители знают его по картинам "Особенности национальной охоты", "Комедия строгого режима", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и другим, напоминает URA.RU.

С 1977 г. Васильев служил в Академическом театре комедии имени Н.П. Акимова в Санкт-Петербурге. Он играл в четырех спектаклях.

В 2009 г. Васильеву присвоили звание "Заслуженный артист России".





