Cкончался художник Николай Сажин

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Николай Сажин умер в Санкт-Петербурге, ему было 70 лет.
Ушел из жизни удивительный художник Николай Сажин. Ушел – с кистью в руках, в своей мастерской, в инвалидной коляске (после ампутации ноги в конце прошлого года), работая над новым холстом,
– передает слова куратора музея "Эрарта" "КП".
Работы живописца выставляются в Русском музее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Новосибирском государственном художественном музее, Музее Зиммерли (Нью-Джерси, США) и других.
Отмечается, что творец умер 2 апреля, причина смерти пока не установлена.
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