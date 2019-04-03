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Cкончался художник Николай Сажин

Николай Сажин. Кадр youtube.com
С его именем связана эпоха обновления питерского искусства в конце 1980-х

Николай Сажин умер в Санкт-Петербурге, ему было 70 лет.

Ушел из жизни удивительный художник Николай Сажин. Ушел – с кистью в руках, в своей мастерской, в инвалидной коляске (после ампутации ноги в конце прошлого года), работая над новым холстом,

передает слова куратора музея "Эрарта" "КП".

Работы живописца выставляются в Русском музее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Новосибирском государственном художественном музее, Музее Зиммерли (Нью-Джерси, США) и других.

Отмечается, что творец умер 2 апреля, причина смерти пока не установлена.

Дарья ПЕТРОВА
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