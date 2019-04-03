Cкончался художник Николай Сажин

С его именем связана эпоха обновления питерского искусства в конце 1980-х

Николай Сажин умер в Санкт-Петербурге, ему было 70 лет.

Ушел из жизни удивительный художник Николай Сажин. Ушел – с кистью в руках, в своей мастерской, в инвалидной коляске (после ампутации ноги в конце прошлого года), работая над новым холстом,

– передает слова куратора музея "Эрарта" "КП".

Работы живописца выставляются в Русском музее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Новосибирском государственном художественном музее, Музее Зиммерли (Нью-Джерси, США) и других.

Отмечается, что творец умер 2 апреля, причина смерти пока не установлена.