Скончался Георгий Данелия

Режиссеру было 88 лет

В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких, после чего врачи перевели его в реанимацию и ввели в искусственную кому – о его смерти "Новой газете" сообщили родные знаменитости.

Он снял множество популярных фильмов: "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Осенний марафон", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

Данелия родился в 1930 году в столице Грузии, затем семья переехала в Москву. Изначально он обучался на архитектурном, но интерес к кино перевесил и Георгий Николаевич поступил в 1956 году на Высшие режиссерские курсы. За свою жизнь он снял более 20 картин, во многих из которых сыграл эпизодические роли.

Георгий Николаевич является заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии СССР за фильм "Мимино" и других многочисленных наград. В 2002 и 2010 годах кинорежиссеру дали орден "За заслуги перед Отечеством" третьей и второй степени соответственно.

