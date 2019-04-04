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"Секс для глаз": Чехова растянулась в бассейне

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показала роскошное тело в купальнике

Анфиса Чехова поделилась в Сети своей фотографией из Турции. На снимке телеведущая раскинулась у бортика бассейна в хамаме – турецкой бане. Пестрый купальник в голубых тонах гармонировал с бирюзовой водой бассейна и не скрывал, а скорее подчеркивал пышные прелести звезды. И поклонники незамедлительно выразили свой бурный восторг.

"Самое красивое тело", "нуу заааачемм этот секс для глаз,фуууух не можуу...еще и весной)", "Какая же красивая Анфиса", "Молодчина я завидую тебе", "Суперрр,супер", "Представляю как кайфовал хамащик )", "Браво вы Анфиса супер, а баня все же лучше хотя на любителя", "Секси!", "Зачет!", "Не жизнь а малина, в хорошем смысле конечно", "Вы такая сексуальная", "Ну это тело заслуживает ,столько лайков даже не сосчитать", "Класс", "Ух какая фигура оказаться бы рядом", "Анфиса, у Вас настоящее женское тело, все в тему, надеюсь все свое. Любуюсь Вами постоянно",  "Мамочка,дорогая,роди меня обратно...Анфиса,ты с ума можешь свести не только мужчин...Вкусно красиво!!! Ты бомба!", - 

написали в комментариях на страничке Анфисы в Instagram.

"Суперская, Анфиса", – подытожил бурную дискуссию лаконичный поклонник (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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