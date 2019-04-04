Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сухоруков попал в больницу

Виктор Сухоруков. Фото: www.globallookpress.com
Из-за инцидента прервали спектакль

Виктор Сухоруков упал во время спектакля "Встречайте, мы уходим", который шел на сцене Театра им. Моссовета. В результате народный артист России получил травму руки.

О происшествии сообщило агентство "Москва". Из-за инцидента постановку пришлось прекратить. По информации Telegram-канала Mash, артиста доставили в больницу. 

Виктор Сухоруков снялся во многих популярных картинах, например, в фильме "Брат", а также в "Жмурках" и "Острове". Актер является кавалером Ордена Дружбы. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Крайние меры: Порошенко раскроет правду об алкозависимости

Кандидат на пост главы Украины пройдет тест на наличие пагубных привычек

Москвичей предупредили об аферах со счетчиками

В мэрии рекомендовали не разговаривать с мошенниками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей