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Виктор Сухоруков упал во время спектакля "Встречайте, мы уходим", который шел на сцене Театра им. Моссовета. В результате народный артист России получил травму руки.
О происшествии сообщило агентство "Москва". Из-за инцидента постановку пришлось прекратить. По информации Telegram-канала Mash, артиста доставили в больницу.
Виктор Сухоруков снялся во многих популярных картинах, например, в фильме "Брат", а также в "Жмурках" и "Острове". Актер является кавалером Ордена Дружбы.
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