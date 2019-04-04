Из-за инцидента прервали спектакль

Виктор Сухоруков упал во время спектакля "Встречайте, мы уходим", который шел на сцене Театра им. Моссовета. В результате народный артист России получил травму руки.

О происшествии сообщило агентство "Москва". Из-за инцидента постановку пришлось прекратить. По информации Telegram-канала Mash, артиста доставили в больницу.

Виктор Сухоруков снялся во многих популярных картинах, например, в фильме "Брат", а также в "Жмурках" и "Острове". Актер является кавалером Ордена Дружбы.