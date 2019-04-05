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Разъяренная Тарасова накинулась на звезду "Зенита": "Пошел к черту!"

Татьяна Тарасова. Фото: www.globallookpress.com
Между заслуженными в прошлом спортсменами разгораются жаркие дебаты

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова чуть ли не с матами набросилась на не менее известного футболиста Константина Зырянова, который посмел покритиковать ее вид спорта.

Все началось с того, что в интервью Youtube-каналу "Lookyanov" бывшая звезда петербургского "Зенита" и сборной России по футболу назвал женское фигурное катание "адским спортом" из-за того, что карьера фигуристок крайне коротка – уже в 16 лет девчонкам приходится уступать место соперницам помоложе. Они и "более маленькие", и "более стройненькие". После ухода спортсменки и вовсе оказываются "никому не нужными", приводит "Вечерняя Москва" слова Зырянова.

Узнав о вопиющем случае святотатства, Тарасова взорвалась от возмущения.

"Кто это такой? Какое он имеет значение? <...> Я не участвую в этих кошмарных дебатах – кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери. Всё!", - рявкнула в эфире НСН прославленная тренер.

Здесь нелишне было бы уточнить, что Зырянов является двукратным победителем чемпионата России по футболу и обладателем второго по значимости европейского трофея – Кубка УЕФА. Кроме того, он был одним из ключевых игроков сборной России на триумфальном для нее Чемпионате Европы 2008 года, когда наша команда впервые в истории завоевала бронзовые медали.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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