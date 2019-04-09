Советская кинозвезда оголилась в 61 год

Откровенный вид актрисы покорил фанатов

Во вторник, 9 апреля, Елена Кондулайнен отмечает день рождения. Несколько дней назад звезда советского кино вместе с друзьями улетела в Доминикану на популярный у россиян курорт. Там она наслаждается отдыхом и с удовольствием снялась на пляже в довольно смелом виде, а полученные фото выложила в соцсети.

На одном из них актриса показана в соблазнительном ярко-красном бикини под пальмой на берегу Карибского моря. Под кадрами знаменитая блондинка поделилась планами на торжественный день.

8.04.2019. Идёт подготовка к Дню Рождения. Решили с друзьями в этот день посетить 6 ресторанов и 3 бара..."марафон в Доминикане"))) pic.twitter.com/nBFhj6wAFy — Елена Кондулайнен (@kondulena) 8 апреля 2019 г.

Подписчиков это не оставило равнодушными. Они отметили великолепную фигуру Елены и то, что в целом именинница выглядит потрясающе для своих лет. А ведь ей исполнился 61 год.

"Эталон женской красоты", "В 61 год так выглядеть – это круто! Шея и лицо выдают, конечно, возраст, то фигурка классная!", "Фигура – слов нет, только восхищение. БРАВО", "Для 61 года действительно классно",

– написали восхищенные фанаты.

Двое сыновей актрисы не смогут присоединиться к ней в этот день. Младший наследник – Михаил Грибов – выбрал модную специальность нетворкинг, проводит бизнес-тренинги и, по словам Кондулайнен, "уже зарабатывает больше мамы, собирает целые залы". На мамином празднике он не сможет побывать, так как улетает в Англию повышать квалификацию. "А когда прилетит, организует для меня праздник", – рассказала советская кинозвезда сайту "Комсомльская правда".

Елена Кондулайнен стала популярной, сыграв роль в фильме "100 дней до приказа". В одном из эпизодов картины она полностью оголилась. Подобных сцен тогда цензура не пропускала, и выход картины в прокат в 1990 г. произвел эффект разорвавшейся бомбы. А зрители увидели блондинку во всей красе, что навсегда закрепило за Еленой звание секс-символа советской эпохи.

Однако была и другая сторона. С того времени актриса стала настоящей заложницей эротического амплуа. В более серьезных ролях ее долго не снимали, но на ее счету много разных кинолент.

Последние много лет Елена служит в "Театре Луны". Там ей удалось полностью реализовать свой творческий потенциал. Она играет роль императрицы Екатерины II в спектакле "Казанова". Кроме того, Кондулайнен выступает как певица и записывает клипы на песни, которые сочинила сама.

О личной жизни актрисы известно, что она была замужем четыре раза и успела развестись со всеми супругами. Теперь красотка свободна. Кто фотографировал Елену, она не сказала, но дала понять, что отдыхает и будет отмечать день рождения не одна.