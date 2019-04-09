Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Советская кинозвезда оголилась в 61 год

Елена Кондулайнен. Фото: www.globallookpress.com
Откровенный вид актрисы покорил фанатов

Во вторник, 9 апреля, Елена Кондулайнен отмечает день рождения. Несколько дней назад звезда советского кино вместе с друзьями улетела в Доминикану на популярный у россиян курорт. Там она наслаждается отдыхом и с удовольствием снялась на пляже в довольно смелом виде, а полученные фото выложила в соцсети.

На одном из них актриса показана в соблазнительном ярко-красном бикини под пальмой на берегу Карибского моря. Под кадрами знаменитая блондинка поделилась планами на торжественный день.

Подписчиков это не оставило равнодушными. Они отметили великолепную фигуру Елены и то, что в целом именинница выглядит потрясающе для своих лет. А ведь ей исполнился 61 год.

"Эталон женской красоты", "В 61 год так выглядеть – это круто! Шея и лицо выдают, конечно, возраст, то фигурка классная!", "Фигура – слов нет, только восхищение. БРАВО", "Для 61 года действительно классно", 

– написали восхищенные фанаты.

Двое сыновей актрисы не смогут присоединиться к ней в этот день. Младший наследник – Михаил Грибов – выбрал модную специальность нетворкинг, проводит бизнес-тренинги и, по словам Кондулайнен, "уже зарабатывает больше мамы, собирает целые залы". На мамином празднике он не сможет побывать, так как улетает в Англию повышать квалификацию. "А когда прилетит, организует для меня праздник", – рассказала советская кинозвезда сайту "Комсомльская правда".

Елена Кондулайнен стала популярной, сыграв роль в фильме "100 дней до приказа". В одном из эпизодов картины она полностью оголилась. Подобных сцен тогда цензура не пропускала, и выход картины в прокат в 1990 г. произвел эффект разорвавшейся бомбы. А зрители увидели блондинку во всей красе, что навсегда закрепило за Еленой звание секс-символа советской эпохи.

Однако была и другая сторона. С того времени актриса стала настоящей заложницей эротического амплуа. В более серьезных ролях ее долго не снимали, но на ее счету много разных кинолент.

Последние много лет Елена служит в "Театре Луны". Там ей удалось полностью реализовать свой творческий потенциал. Она играет роль императрицы Екатерины II в спектакле "Казанова". Кроме того, Кондулайнен выступает как певица и записывает клипы на песни, которые сочинила сама.

О личной жизни актрисы известно, что она была замужем четыре раза и успела развестись со всеми супругами. Теперь красотка свободна. Кто фотографировал Елену, она не сказала, но дала понять, что отдыхает и будет отмечать день рождения не одна.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Порошенко пойдет на дебаты с Путиным

Глава Незалежной решил окончательно угробить свой рейтинг

"Разве так можно?!": Порошенко уничтожает Зеленского на глазах его матери

Женщине стало плохо от бесконечного вранья про ее сына

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей