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Ушел из жизни народный артист России

Геннадий Фролов. Кадр из фильма "Брызги шампанского" (1989)
Геннадию Фролову был 81 год

Печальную новость сообщила заведующая литературной частью "Современника" Евгения Кузнецова. Об этом пишет ТАСС.

Актер трудился в столичном театре с 1961 года. Он выходил на сцену в спектаклях "Вишневый сад", "Три товарища" и многих других. снимался Геннадий Фролов и в кино. Он известен по ролям в фильмах "Битва за Москву", "Командировка", "Осенняя история".

О дате и месте прощания с народным артистом пока не сообщается.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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