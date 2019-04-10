Ушел из жизни народный артист России

Геннадию Фролову был 81 год

Печальную новость сообщила заведующая литературной частью "Современника" Евгения Кузнецова. Об этом пишет ТАСС.

Актер трудился в столичном театре с 1961 года. Он выходил на сцену в спектаклях "Вишневый сад", "Три товарища" и многих других. снимался Геннадий Фролов и в кино. Он известен по ролям в фильмах "Битва за Москву", "Командировка", "Осенняя история".

О дате и месте прощания с народным артистом пока не сообщается.