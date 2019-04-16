"До слез и мурашек": Чехова поделилась интимным видео из постели

Чувственное послание задело за душу почитателей звезды

Анфиса Чехова – многогранная личность. Она не только телезвезда, но и начинающая поэтесса, как выяснили поклонники артистки, с которыми она поделилась своим стихотворением и эпическим роликом, снятым по его мотивам.

"Кто еще не видел видео на мой стих... Пока еще весна окончательно не вступила в свои права, предлагаю в него окунуться!"

написала Чехова на своей страничке в Instagram. В интерьерах роскошного пентхауса Анфиса то страстно обнимается с бородатым брюнетом с сережкой в ухе, то возлежит с ним в постели, то принимает ванну при свечах в его компании. Все эти красоты зрителям показывают под аккомпанемент стихов Чеховой.

"Быть может, когда-то отпущено будет нам немного простора совместного бытия",

– проникновенно говорит звезда, томно глядя в камеру. Далее стихотворные строчки разворачиваются в том же духе – желание женского счастья и надежда на лучшее томят Анфису, однако в конце она грустно признает:

"Свернули туда мы, откуда нельзя назад".

Поклонники телезвезды сочувственно отнеслись к ее лирическим переживаниям:

"Так пронзительно, до комка в горле. Плакать хочется", "Я бы пошла на Ваш спектакль, Вы – талантище!!!!!", "Так красиво до глубины души", "Очень душевно, Анфиса, круто!!!", "Очень вдохновляющий клип", "Очень интересно! Трогательно, проникновенно.. душевно..", "Очень жизненно , аж за душу хватает", "Вы, Анфиса, прелесть, совершенно замечательная!", "Мое восхищение вашему таланту. Стихи просто потрясающие", "Мурашки!!! Так красиво...", "До слез... и мурашек ...", "Очень красиво,душевно....Слушала с восхищением! Спасибо", "Очень красивые слова, красивый клип, за это отдельное спасибо.. Так чувственно и нежно))" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Надо отметить, что почитатели Чеховой были единодушны в своем восхищении ее талантом – ни одного отрицательного комментария к ролику просто не было.