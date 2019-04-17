"Властвуй и унижай": Билан удивил жестким фото

Артист тряхнул стариной

Дима Билан удивил фанатов своим неожиданным образом.

На своей страничке в Instagram певец разместил фото, на котором он стоит, весь увешанный ремнями. В руках артист тоже держит внушительного вида аксессуар. Все это великолепие Билан сопроводил подписью:

"У кого из вас есть прошлое , причем заманчиво -ремневое ?))) в общем это #бдсмпрошлого века )))"

Поклонники артиста наперебой начали отвечать на провокационный вопрос кумира, попутно забрасывая его словами восхищения:



"Дима, вау!!! Отличный наборчик для развлечений возрастной категории 18+", "боюсь своей фантазии", "что это за секас?", "оруууууу !!!!!!", "горячий ремешок в действии", "Ночной хулиган", "Ну, Дима, прошлое у нас у всех есть, романтично-заманчивое.....фотка прикол", "Дима, извините, но почему-то по фотографии и описанию к ней, у меня прям напрашивается фраза : "кого тут отшлепать?", "Дим, какой вы жесткий ! "50 оттенков серого" просто отдыхают", "кого тут наказать?!", "мы себя очень плохо вели ,да и ведем так что....", "наказывай нас, Дима Николаевич ! Наказывай !", "Интересное прошлое Дима !!! Хочется еще больше таких фото !!!", "Ого! Нее, такого заманчиво– ремневого прошлого у меня нет! Но твое мне нравится!", "Доминируй, властвуй, унижай", "У всех у нас наверно полно скелетов в шкафу!", "Называйте его Господин".

Не обошлось и без грустных воспоминаний детства – кое-кто признался, что у него ремни вызывают ассоциацию не с жесткими сексуальными утехами, а с родительской поркой:

"У меня ремневое прошлое, только если от родителей", "Мы с сестрой в детстве прятали все ремни папы, чтобы нас мама ими не гоняла. А Папа всегда ругался, что перед выходом из дома вечно занимался их поиском", "Ремнем не лупили, только грозились, а вот лозины один раз получила", "у нашей бабушки всегда висел один ремень под названием "Витамин Р", на всякий случай..." (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

