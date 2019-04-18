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Беззубый старик отшельник: во что превратился секс-символ СССР

Георгий Вицин. Фото: www.globallookpress.com Георгий Вицин. Фото: www.globallookpress.com Георгий Вицин. Фото: www.globallookpress.com
Георгий Вицин. Фото: www.globallookpress.com Георгий Вицин. Фото: www.globallookpress.com Георгий Вицин. Фото: www.globallookpress.com Георгий Вицин. Фото: www.globallookpress.com +1
У актера было много поклонниц, но в личную жизнь он никого не допускал

В конце 90-х гг. в переулках Арбата часто видели беззубого старика, который кормил собак и голубей. Это был не кто иной, как Георгий Вицин. Известный актер в любую погоду выходил на улицу и нес животным еду, купленную на гонорары от своих концертов и встреч со зрителями.

Он всегда старался быть незаметным. Его считали странным – не курил, не пил, за общим столом не сидел, к себе в дом никого не приглашал. Известность ему была не нужна. Как только заканчивались съемки, актер сразу куда-то пропадал. Хотя вокруг находились многие, близких друзей у кинозвезды не было. О том, что творится в его душе, тоже никто не знал, пишет StarHit. 

Судьба Вицина не баловала. Гоша родился слабым ребенком,  его маму пугали, что сын не сможет ходить, и она устроила его в лесную школу, где много времени уделялось полезным процедурам, и с детства учила следить за здоровьем. С того времени в любую погоду при Георгии были зонт и теплый свитер. Он промывал нос соленой водой, сидел в позе лотоса, стоял на голове, как заправский йог.

Когда молодому человеку исполнилось 19 лет, он пришел в театр Ермоловой. В театре он сразу закрутил бурный роман с женой народного артиста Николая Хмелева. Дина Тополева стала его супругой, их брак продлился почти 20 лет, пока актер не встретил Тамару – племянницу известного советского биолога и селекционера Ивана Мичурина, которая родит ему единственного ребенка – дочь Наташу. Новые отношения развивались на глазах у первой жены.

Став мужем другой, Вицин продолжал заботиться о прежней супруге, а она осталась его большим другом. В актерской среде говорили о Георгии Михайловиче говорили, как о тонком ценителе женского пола и шутя прозвали "Гладиатором". Несмотря на то что Вицин красавцем себя не считал, недостатка в поклонницах у него никогда не было. 

Кинокарьера актера долго складывалась не удачно. До 40 лет режиссеры его почти не замечали из-за "негероической" внешности. Но потом фигура и нос артиста потребовались в комедиях Леонида Гайдая. Популярность и признание пришли к Вицину очень быстро. 

Роль Труса принесла Георгию Михайловичу ему не только любовь публики, но и проблемы. Режиссеры опасались, что везде будет проступать персонаж комедии Гайдая, поэтому давали актеру  мало ролей.

После распада Советского Союза Вицин перестал сниматься в кино, не играл в театре и наблюдал за происходящим со стороны. Друзьями артиста стали животные, обитавшие рядом с его домом. Он подкармливал их.

В последние годы он выходил на сцену только на концертов или творческих встреч с поклонниками. Увидев кумира, зрители долго аплодировали стоя. После одного из таких выступлений Георгий Михайлович попал в больницу, из которой уже не вышел. Актер скончался 22 октября 2001 г. в одной из московских клиник и похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Причиной смерти стали хронические заболевания печени и сердца.

На счету Георгия Вицина более ста фильмов. Но до сих пор его любят и помнят. Два года назад в Сети был помещена документальная лента об актере.

Поклонники живо откликнулись на публикацию:

"Прожил человек яркую жизнь ! Его нет с нами уже давно, но зато как нам поднимают настроение его фильмы. Человек дарил и дарит до сих пор нам с вами радость. Человек кормящий бездомных животных и птиц, заметьте из своего кармана, за свои деньги это щедрая душа, милосердная душа. Книги, собака, жена, дочь, и огромная зрительская любовь – прекрасная старость у Георгия Вицина!﻿ ", "Он далеко не невзрачный, высокий, хорошо сложенный и талантливый к тому же человек﻿", "С ним связано счастливое детство , добрые смешные фильмы, самые теплые и счастливые воспоминания", " Прекрасный актер и правильный как личность. Кто хотел тот его понимал, ценил, любил и принимал и не задавался глупыми вопросами ! Что касаемо отношений к женскому полу, то подобной утонченности и заботе стоит поучиться ! Человек жил для других, мировой человек!﻿".

Сегодня исполнилось ровно 102 года со дня рождения Георгия Вицина...

Полина ДОРОЖКИНА
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