Ушла из жизни звезда популярных российских сериалов

Известная актриса скончалась в Москве

Вдова народного артиста Евгения Евстигнеева Ирина Цывина, сыгравшая во многих телесериалах, ушла из жизни в ночь на четверг, 18 апреля. Ей было 55 лет.

О смерти актрисы рассказала ТАСС ее подруга Ксения Хаирова. "Ушла наша прихожанка...", – написал в Facebook священник Петр Коломейцев.

На днях актриса снималась в программе "Прямой эфир" у Андрея Малахова с коллегами Тимуром Ефременковым и Александром Числовым. Она часто разговаривала с сыном по телефону. И тот заволновался, когда мать перестала отвечать на его звонки.

Молодой человек приехал к ней домой и обнаружил ее мертвой. Почему умерла звезда, пока не сообщается. Может, у нее произошел сердечный приступ. Также известно, что женщина давно страдала от повышенного давления, напоминает EG.RU.

На смерть актрисы уже отреагировал актер Станислав Садальский. Он опубликовал в Instagram снимок, на котором звезда сериалов изображена с ним и другой знаменитой актрисой Татьяной Васильевой.

"Сегодня ночью во сне умерла Ира Цывина. Совсем недавно у себя на страницах она прощалась с Сергеем Юрским, Юлей Началовой, Лешей Булдаковым, а вот теперь не стало и ее – скорбная весенняя очередь пополнилась еще одной душой. Господи, прими ее с миром. Царствие тебе небесное, прости и прощай", – написал он под кадром.

Не так давно в студии "Звезды сошлись" Ирина Цывина жаловалась на личные проблемы – дочь актрисы после ее развода осталась жить с отцом в Америке На днях актриса разместила в соцсети видеозапись той программы.

"Вот и вышлала передача НТВ "Звезды сошлись", – сообщается под роликом. А в нем она рассказала: "Моя дочь живет с отцом последние 16 лет. Я вынуждена уступать, чтобы с ней видеться. Но я испытываю боль в сердце. До сих пор мне снятся ужастики. Боль не прошла. Хотя, конечно, я бы отпустила ее в Германию и куда угодно".

Телезрители знают актрису по сериалам "Кадетство", "Папины дочки. Суперневесты", "Кремлевские курсанты", " Петровка,38", "Ольга", "По ту сторону смерти", "Полицейский с Рублевки".

Ирина Цывина родилась в Минске 1 июля 1963 года. Она окончила школу-студию МХАТ. После этого сначала выступала на сцене Театра имени Моссовета, потом – в "Сатириконе" и МХАТ имени Чехова. С 1993-го по 2003 гг. актриса жила и работала в США. В прошлом году она заявляла, что хочет завершить карьеру актрисы и уйти в монастырь.

Актриса входила в состав Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино. В 1994 г. она выпустила книгу, посвященную жизни и творчеству народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, женой которого была шесть лет, до его кончины. Ранее она говорила, что часто задавала себе вопрос, как могло случиться, что "спокойный, веселый человек умер сразу после того, как ему нарисовали его сердце и сказали: вот так вы можете умереть".