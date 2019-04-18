"Опасно прекрасна": ведущая "Дома-2" сразила глубоким декольте

Звезда порадовала роскошным образом

Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова любит задавать философские вопросы своим подписчикам в соцсетях. На этот раз она поделилась своими мыслями о непростой женской доле, сопроводив свой пост симпатичным фото – роскошное алое платье телеведущей позволило всем желающим рассмотреть ее великолепную грудь.

"В женщине есть огонь. Если любить ее правильно, она согреет весь ваш дом. Если нет, сожжет его". Согласны)))?", -

написала Орлова на своей страничке в Instagram. Надо заметить, что мало кто решил ответить на вопрос, поставленный звездой. Всех гораздо больше заинтересовал внешний вид Ольги.

"Шикардос просто ослепительна!!!", "Вааау,какое платье красивущее", "Очень красивое платье и сама очень классно выглядишь", "Ольга,такая красивая...", "Красотка такая", "Опасно ПРЕКРАСНА", "Мой 7-летний сын сказал "богиня", глядя на фото", "Как всегда шикарна", "Ольга, вы шикарно выглядите! Поделитесь секретом", "Оля, у вас оочень красивая фигура!", "Оленька вы сногсшибательны", "Шикарное платье и вы в нем роскошны", "Фото огонь", "Роскошная женщина!", "Какая вы ухоженная и стройная! Просто статуэточка!", "Нет слов!Нельзя быть такой красивой!", "С каждым годом только красивее. Умничка", "Куколка!!!", -

восторгу фанатов не было предела.

Нашлись, впрочем, и такие, которым внешний вид Ольги совершенно не понравился:

"Вот что то не пойму вы под Бородину косите?или она под вас?", "На В. Боню здесь похожа", "Ольга это на ваше место!!!! Вы достойны лучшего чем дом 2", "Оля вы Очень мудрая в формате дом 2", "Одни собаки в доме , а нужен мужчина!", "Раньше была лучше", "Иди на пенсию, какой... дом 2, лол Старым нужна тишина и покой" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Однако ехидные реплики недоброжелателей утонули в море любви, в которое погрузили Орлову ее почитатели.



