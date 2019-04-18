Здоровье Михалкова оказалось под угрозой

Режиссер пока не может ходить без костылей

Две операции на бедре перенес недавно знаменитый российский режиссер Никита Михалков.

"Мне нельзя долго сидеть, да и стоять. Но если я это делать не могу, то должен посмотреть, могу ли я висеть. Сейчас я пока еще учусь ходить", -

приводит слова Михалкова "МИР 24". О причинах хирургического вмешательства режиссер не стал рассказывать.

В столице с 18 по 25 апреля пройдет 41-й Московский Международный кинофестиваль. Никита Михалков -председатель жюри престижного кинофорума, ежегодно он проводит традиционную встречу с журналистами и лично принимает участие в первом дне работы ММКФ. Но в этом году на красную Михалков не выйдет.

