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"Игру престолов" слили в Сеть до премьеры

Страсти, вспыхнувшие из-за утечки, всколыхнули весь мир

Второй эпизод восьмого сезона " популярного сериала появился в интернете за несколько часов до официального показа.

Фанаты сообщили на Reddit о том, что серия появилась в открытом доступе на немецком сервисе Amazon Prime. Отмечается, что к ней смогли получить доступ пользователи в ФРГ, купившие полностью последний сезон "Игры престолов".

Телеканал "360" сообщает, что второй эпизод начался без предупреждения сразу после титров. Представитель компании уже заявил, что ошибку устранили сразу же, как только телеканал узнал о ней, отмечает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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