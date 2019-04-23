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Гастроли под запретом: Литва обозлилась на Лепса

Григорий Лепс. Фото: www.globallookpress.com
Певца предлагают не пускать в страну

МИД Литвы хочет запретить Григорию Лепсу посещать прибалтийское государство. Соответствующую просьбу дипломаты отправили в МВД республики. О таком решении рассказала журналистам представитель внешнеполитического ведомства по печати Раса Якилайтене.

Литва в ужасе из-за того, что, по мнению политиков страны, певец поддерживает "агрессивную внешнюю политику", которую якобы ведет Россия. Любопытно, что Якилайтене назвала этот факт одной из причин, по которой Лепсу необходимо запретить въезд в страну. При этом ни о каких других факторах она упоминать не стала.

Как передает ТАСС, своим решением МИД Литвы одобрил идею группы депутатов парламента от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы".

Примечателен и тот факт, что Лепс – популярный в стране артист. В марте 2019-го он выступил на крупнейшей сцене Вильнюса, а также в других городах Литвы.  

Полина ИВАНОВА
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