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Бывшая Мамаева раскрыла его постыдное пристрастие

Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Экс-подруга футболиста разоткровенничалась о жизни с ним

Полузащитника "Краснодара", в нынешних реалиях известного вовсе не за спортивные достижения, Павла Мамаева испортили и развратили большие деньги. Как только футболист начал грести их лопатой, они для него потеряли всякую ценность. 

Тусовка в Монте-Карло – далеко не единственная, где компания "золотых мальчиков" швыряла валютой. Таких случаев было гораздо больше, просто о них мало кто знает. Об этом, к примеру, прекрасно известно бывшей гражданской жене Мамаева Юлии Евтух. По ее словам, Павел – любитель пышных вечеринок и роскошной жизни.  

"Я помню, как, начав хорошо зарабатывать, зашел в магазин брендовой одежды, бросил на стол пачку денег: "Хочу крутые шмотки. На все!" Продавщицы принялись суетиться, бегать вокруг важного клиента. Из бутика вышел весь в вещах очень дорогой марки: от кепки до, извините, трусов",

рассказала Юлия в интервью журналу "Караван историй", отметив, что дома экс-супруг похвастался не столько обновками, сколько дорогими лейблами. Его "показушность" проявлялась даже в мелочах. Так, например, он делал все, чтобы окружающие заметили у него ключи от крутой "тачки". 

"На мой взгляд, все это – дешевые понты. Александр Кокорин, по-моему, совершенно такой же понтярщик", – сделала вывод Евтух.

В данный момент времени и Мамаеву, и Кокорину нет дела до фирменных шмоток. Футболисты-скандалисты с октября прошлого года поселились в СИЗО. 


Ксения АНДРЕЕВА
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