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"Дар речи теряю": российская актриса сразила пышным бюстом

Равшана Куркова. Фото: www.globallookpress.com
Чувственный наряд артистки поразил ее почитателей

Равшана Куркова порадовала своих подписчиков в Сети – восточная красавица показала свое фото в наряде, который она выбрала для ужина на Международном Московском кинофестивале.

Нежно-голубое вечернее платье выгодно подчеркнуло точеную фигуру артистки и позволило разглядеть ее великолепную грудь.

Поклонники оценили и актрису, и ее чудесный наряд.

"Красотища Голливуд отдыхает", "Грациозная,хрупкая ,восточная красавица", "Я женщина!!!! но это не мешает мне обожать вас и смотреть на вас с восхищением!!!", "Ты как тортик платье сидит идеально красавица!", "Грация! Что это? Не что, а кто? Грация – Это Равшана...", "Вы бесподобная", "Дар речи теряю от такой красоты!",  "Приятно смотреть", "28 лет максимум, ну как вам может быть 38 ?? Как? Красотка! Обожаю! Грация, талант, натуральность в одном лице. Настоящая!! ",  "С трудом можно подобрать слова чтобы высказать все эмоции от восхищения!)", - 

написали они на страничке Курковой в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

А один из обожателей актрисы даже признался, что ради нее выучил узбекский язык.

Валентина МАЙОРОВА
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