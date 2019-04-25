"Дар речи теряю": российская актриса сразила пышным бюстом

Чувственный наряд артистки поразил ее почитателей

Равшана Куркова порадовала своих подписчиков в Сети – восточная красавица показала свое фото в наряде, который она выбрала для ужина на Международном Московском кинофестивале.

Нежно-голубое вечернее платье выгодно подчеркнуло точеную фигуру артистки и позволило разглядеть ее великолепную грудь.

Поклонники оценили и актрису, и ее чудесный наряд.

"Красотища Голливуд отдыхает", "Грациозная,хрупкая ,восточная красавица", "Я женщина!!!! но это не мешает мне обожать вас и смотреть на вас с восхищением!!!", "Ты как тортик платье сидит идеально красавица!", "Грация! Что это? Не что, а кто? Грация – Это Равшана...", "Вы бесподобная", "Дар речи теряю от такой красоты!", "Приятно смотреть", "28 лет максимум, ну как вам может быть 38 ?? Как? Красотка! Обожаю! Грация, талант, натуральность в одном лице. Настоящая!! ", "С трудом можно подобрать слова чтобы высказать все эмоции от восхищения!)", -

написали они на страничке Курковой в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

А один из обожателей актрисы даже признался, что ради нее выучил узбекский язык.