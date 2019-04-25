"Роскошная": известная телеведущая станцевала в лифчике и трусах

Звезда экрана соблазнила фанатов прелестями

Мария Малиновская опубликовала в соцсети провокационное видео. Поклонники остались довольны тем, как она выглядит.

В ролике артистка показалась в черном лифчике без бретелей и такого же цвета высоких трусах. Нижнее белье покрыто блестками. Красотка грациозно двигается под музыку, похлопывая себя по голым ногам.

Подписчики не сдержали эмоций и засыпали теледиву комплиментами:



"Машуль, роскошная!", "Вау, нереальная", "Красотка", "Вкусно", "Детка, ты просто космос", "Всегда с улыбкой, самая стройная. Хороша Маша".

Нашлась и любопытная. "Подрабатываем в клубах?" – иронично поинтересовалась некая petrovishna990.

Малиновская под видео поместила вопрос: "Машенька, поделись секретом такой стройности?" и сама же на него ответила: "Sportus momentus (спортивный момент)".

Чуть позже она разместила еще один ролик. "Веселая история на съемках для Playboy", – сообщила под ним Маша. Затем пост был удален.

Фанаты откликнулись и критично, и с юмором, не позабыв похвалить любимицу: "Самокритичная Маша... Ты красотка", "Вау! Супер, Маша!", "Похоже на работу дилетанта", "Ура! Новые серии "Ералаша".



Ранее артистка выложила в Instagram несколько снимков, сделанных фотографом Playboy, и намекнула, что снялась для нового выпуска известного мужского журнала. "Уже скоро. Только никому не говори", – подписала кадры звезда.

Недавно знаменитая телеведущая опубликовала в Instagram снимки, на которых ее трудно узнать. Кое-кто из поклонников даже заподозрил, что на фото не она. Некоторые пользователи решили, что секрет перемен во внешности артистки заключается в похудении. Другие подумали, что Маша воспользовалась услугами фотошопа, поэтому стала так прекрасно и неотразимо выглядеть.

В 2000-х гг. Маша Малиновская очень часто позировала для подобных изданий. Участвовала в съемках и для Playboy. Успех был оглушительный. Наверное, увидев, что красотка снова в роскошной форме, руководители журнала решили сделать с ней еще одну фотосессию....