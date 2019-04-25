"Конфетка": звезда сериалов раздразнила пышным бюстом

Актриса порадовала фанатов видом обнаженных прелестей

Анна Банщикова отдыхает на Мальдивах и делится с поклонниками хорошим настроением. Она опубликовала в Instagram селфи, на котором в очередной раз раз блеснула достоинствами своей фигуры. Эмоции подписчиков зашкалили.

В кадре женщина позирует в купальнике комбинированного цвета. У лифа на тонких бретелях было столь глубокое декольте, что фанаты смогли воочию насладиться видом аппетитной груди актрисы.

Покорила их и подтянутая фигура Анны. На страницу звезды посыпались комплименты:

"Конфетка", "Вы в прекрасной форме!", "Красотка! Хорошо выглядите! Так держать!", "Приятно смотреть", "Стройняшка!", "Очень", "Вы прелесть!", "Такая хорошенькая!", "Вау, космос, а не фигура!", "Анна, Вы великолепны", "Золотая рыбка", "Приятная и обаятельная! Вам очень идёт купальник!", "Шикарная", "Очаровашка".

Мужчины потеряли головы. "Моя принцесса", "Секси", "Можно телефончик?", – написали они.

Некая дама поинтересовалась, "сколько с собой купальников было взято", а другая отметила, что у звезды "потрясающая коллекция купальников". Именно в них Анна изображена на всех снимках, которые появились на странице артистки за время отпуска.

На двух ранних фото она показана в черном. Причем с более головокружительным вырезом на груди.

Фанаты сражены наповал, кто-то из них дара речи лишился.

"И вроде как большой привет готов, а как подумал – нету слов", "Прелесть, а не женщина. Настоящая, игривая, обаятельная, нежная… Жажда жизни в ней", "Вот сразу видно, что у женщины все хорошо и она просто наслаждается жизнью!", "Просто не может не нравиться. Очень хороша", "Ух, какая девочка".

– написали восхищенные почитатели актрисы.

До этого Банщикова разместила в Instagram снимок, на котором позирует в красном купальнике. Кадр вызвал в соцсети настоящий фурор.

Российской актрисе театра и кино Анне Банщиковой 44 года. У нее трое детей. Она снялась в 70 с лишним фильмах. Наибольшую популярность ей принес сериал "Ищейка", где звезда "Современника" сыграла главную роль.