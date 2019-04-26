"Ситуация патовая": известная российская актриса попала в реанимацию

Родные артистки обратились за помощью к фанатам

Звезда сериала "Склифосовский" Ирина Сенотова находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ее дочь Мария Оамер сообщила поклонникам в соцсетях, что знаменитости диагностировали пневмонию.

Девушка написала на своей странице в Facebook, что "ситуация патовая". По сообщению телеканала "МИР24", ее маме срочно нужна материальная помощь. Как передает телеканал РЕН ТВ, актриса дважды отказывалась от госпитализации.

Сенотова, напоминает агентство "ФедералПресс", стала знаменитой, сыграв в "Роковых яйцах". Она также играла во многих популярных сериалах, например, "Кармелита: Цыганская страсть", "Склифосовский" и "Общая терапия 2".