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"Ситуация патовая": известная российская актриса попала в реанимацию

Ирина Сенотова. Кадр из сериала "Кодекс чести-5" (2011)
Родные артистки обратились за помощью к фанатам

Звезда сериала "Склифосовский" Ирина Сенотова находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ее дочь Мария Оамер сообщила поклонникам в соцсетях, что знаменитости диагностировали пневмонию.

Девушка написала на своей странице в Facebook, что "ситуация патовая". По сообщению телеканала "МИР24", ее маме срочно нужна материальная помощь. Как передает телеканал РЕН ТВ, актриса дважды отказывалась от госпитализации.

Сенотова, напоминает агентство "ФедералПресс", стала знаменитой, сыграв в "Роковых яйцах". Она также играла во многих популярных сериалах, например, "Кармелита: Цыганская страсть", "Склифосовский" и "Общая терапия 2". 

Полина ИВАНОВА
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