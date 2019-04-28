Нибиру
- Они рядом: инопланетяне с Нибиру обитают на Земле
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
256 новости
Фигура Яны Кошкиной сводит с ума многих ее подписчиков. Она, чувствуя настроение фанатов, решила порадовать их откровенным фото.
Телеведущая, искупавшись в бассейне, в эффектной позе показалась перед публикой. Яна специально расстегнула молнию купальника на груди, чтобы выставить свои прелести на показ.
Подписчики, конечно же, обратили внимание на большой бюст Кошкиной. "Кайфует🙏", "Пантерка !!!!!,хватит дразнить пацанов ))))))", "Ух ты какая красавица 😍", "Двойняшки-Соблазняшки", "Наконец фотограф нашёл позицию тела...)", "деколте мения драконит", "Ну хорош уже дразнить", "Пушка😍".
Люди готовы часами стоять за новым паспортом