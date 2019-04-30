"Рвешь сердце": экс-солистка "Виа Гры" похвасталась пышным бюстом

Эффектное фото артистки произвело фурор в Сети

Надежда Мейхер продемонстрировала своим поклонникам, что выглядит так же роскошно, как и когда блистала на сцене в составе группы "ВИА Гра". Певица опубликовала в соцсети снимок, немалую часть которого занимает роскошная грудь.

Подписчики от такого пикантного кадра своей любимицы пришли в восторг – артистка редко решается на такое эффектное декольте, которое подчеркивает ее шикарный бюст, поэтому интернет-пользователи не поскупились на комплименты.

"Такая женственная красотка", "Красоточка", "Обожаю эту грудь, да с короткой стрижкой!", "Женщина независимая от лет, горящая, сексуальная, вызывающая зависть. Я завидую", "И холодная, и страстная", "Надежда, привлекательна ещё больше, чем лет 15-20 назад", "Вот зачем ты рвёшь сердце", – не удержались от выражения своих восторженных эмоций фанаты Мейхер.

К слову, многие поклонники в очередной раз отметили, что певица выложила фото без грамма косметики на лице. При этом они подчеркнули, что артистка прекрасно выглядит без мейкапа, сражая мужчин наповал.