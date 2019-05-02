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"Отпад": Навка показала тело в бикини

Татьяна Навка. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка даст фору молодым моделям

Татьяна Навка отправилась на майские праздники к солнцу и морю наслаждаться заслуженным отдыхом, о чем рассказала своим подписчикам в Instagram. Знаменитость опубликовала редкое фото в купальнике и произвела настоящий фурор в Сети.

"Всем лучей мира, добра и отличного настроения!" – поделилась эмоциями Навка.

В кадре фигуристка позирует сидя на лежаке в бикини, модной шляпе и солнцезащитных очках. Снимок вызвал ажиотаж среди поклонников звезды, которая крайне редко выкладывает в соцсеть подобные фото. Фанаты приятно удивились тому, что Навка выглядит просто роскошно, и ее легко можно спутать со студенткой.

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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

"Как девочка!!! Хрупкая и нежная!", "Вам тут 18лет ,не больше", "Татьяна, фигура – отпад", "Я и не узнала вас Таня, вы здесь на подростка похожи, здорово!", "Очень милая, хрупкая и обаятельная". "Русалка", "Как дюймовочка!" – восхитились точеной фигурой Навки поклонники. 

Полина ИВАНОВА
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