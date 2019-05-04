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"Сколько можно издеваться": Кошкина забыла о лифчике

Яна Кошкина. Фото:instagram.com/yana_koshkina_official
Телеведущая показала кадр в одних трусиках

Отдых Яны Кошкиной в Доминикане завершился. На прощание телеведущая решила порадовать подписчиков снимком топлес.

На снимке Яна, повернувшись спиной, стоит по ягодицы в море. При этом из одежды на ней лишь узенькие розовые трусики, которые едва прикрывают интимное место. Хотя силуэта оголенной груди не видно, подписчиков это не остановило. Они были рады и такому виду сзади, но некоторые хотели продолжение "праздника для души".

"Какая аппетитная попка", "ну сколько можно издеваться Яна", "Попка хорошая 👌", "Вот как и заказывали Яна без купальника))))👍🏻", "Яна, повернись к подписчикам передом а не задом!", "божественные Формы!", "Укусил бы за булку))", "А без трусиков можно ??", "А можно спереди еще😂", "Шикарный вид", "Попка просто орех 😍".

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Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

Сама Яна поблагодарила Доминикану за великолепный отдых.

"Доминикана, спасибо за красоту и гостеприимство!💖", – написала Кошкина.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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