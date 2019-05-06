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Звезда сериалов серьезно пострадал в аварии

Кадр из фильма "Хуторянин" (2013)
Актер получил множественные травмы

Игорь Фурманюк попал в ДТП на улице Мосфильмовской в районе Раменки Москвы. По предварительной информации, поскольку официальной пока нет, он получил множественные травмы, среди которых сотрясение головного мозга.

Кроме того, у актера, известного по ролям в таких сериалах, как "Дело чести" и "Секунда до", закрытая черепно-мозговая травма и ушиблена грудная клетка, передает "Пятый канал".

В послужном списке Фурманюка более полсотни киноработ. Наиболее заметны его роли в "Заставе", а также в сериалах "Сонька Золотая Ручка" и "Зорге".

Ксения АНДРЕЕВА
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