"Праздновать нечего": Виторган резко высказался о Дне Победы

Актер считает, что праздник относится только к тем, кто одержал победу в войне

Максим Виторган опубликовал в Instagram пост, в котором заявил о том, что 9 мая – День Победы только для тех, кто эту самую победу "одержал. Выжил, выстрадал, вымучил". Ведь эти люди теряли родных и близких.

"И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им", – уверен актер.

Он добавил, что перед людьми есть обязанность знать эту ужасную правду о самой страшной войне и сделать так, чтобы этого больше никогда не повторилось. Артист надеется, что рано или поздно 9 мая превратится в День Тишины, ведь, по его мнению, празднества похожи на детский утренник "с плясками и танчиками".

Пользователи Сети не смогли ответить Виторгану, так как актер отключил возможность комментировать свои слова.