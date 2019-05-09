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"Праздновать нечего": Виторган резко высказался о Дне Победы

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Актер считает, что праздник относится только к тем, кто одержал победу в войне

Максим Виторган опубликовал в Instagram пост, в котором заявил о том, что 9 мая – День Победы только для тех, кто эту самую победу "одержал. Выжил, выстрадал, вымучил". Ведь эти люди теряли родных и близких.

"И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им", – уверен актер.

Он добавил, что перед людьми есть обязанность знать эту ужасную правду о самой страшной войне и сделать так, чтобы этого больше никогда не повторилось. Артист надеется, что рано или поздно 9 мая превратится в День Тишины, ведь, по его мнению, празднества похожи на детский утренник "с плясками и танчиками".

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Пользователи Сети не смогли ответить Виторгану, так как актер отключил возможность комментировать свои слова. 

Полина ИВАНОВА
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