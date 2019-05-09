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Ушла эпоха: названа причина смерти Доренко

Сергей Доренко. Фото: www.globallookpress.com
Журналист скончался от естественных причин

Сергей Доренко умер от приступа сердечной недостаточности. Об этой предварительной версии сообщил источник журналистам.

Как передает агентство "Интерфакс", сердце главного редактора "Говорит Москва" остановилось, и он, не удержавшись на мотоцикле, упал. По словам инсайдера, смерть Доренко не связана с травмами, полученными в результате ДТП, – они не носили критического характера. 

Впрочем, телеканалу "Звезда" источник сообщил другую информацию. По этим данным, Доренко погиб именно из-за ДТП.

Доренко стало плохо, когда он двигался на мотоцикле по Москве 9 мая, он пережил клиническую кому, а его транспорт завалился на бок, сообщал telegram-канал Mash. Он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы, врачи пытались спасти его, но реанимационные действия не увенчались успехом. 

Полина ИВАНОВА
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