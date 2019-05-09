Ушла эпоха: названа причина смерти Доренко

Журналист скончался от естественных причин

Сергей Доренко умер от приступа сердечной недостаточности. Об этой предварительной версии сообщил источник журналистам.

Как передает агентство "Интерфакс", сердце главного редактора "Говорит Москва" остановилось, и он, не удержавшись на мотоцикле, упал. По словам инсайдера, смерть Доренко не связана с травмами, полученными в результате ДТП, – они не носили критического характера.

Впрочем, телеканалу "Звезда" источник сообщил другую информацию. По этим данным, Доренко погиб именно из-за ДТП.

Доренко стало плохо, когда он двигался на мотоцикле по Москве 9 мая, он пережил клиническую кому, а его транспорт завалился на бок, сообщал telegram-канал Mash. Он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы, врачи пытались спасти его, но реанимационные действия не увенчались успехом.