Умерла народная артистка России

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Актриса ушла из жизни 9 мая. Прискорбную новость сообщили в Малом театре, где служила Корниенко.
"Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству", – говорится на официальном сайте.
В Малом театре, где Корниенко работала с 1959 года, она сыграла свыше 50 ролей. Она выходила на сцену в постановках по произведениям Чехова, Уайлда, Грибоедова. Запомнились и ее роли в кино: она снялась с фильмах "Ловцы губок", "Свидание с молодостью" и других.
Дата и место прощания с народной артисткой России пока не объявлены.
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