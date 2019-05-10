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Умерла народная артистка России

Фото: www.globallookpress.com
Нелли Корниенко было 80 лет

Актриса ушла из жизни 9 мая. Прискорбную новость сообщили в Малом театре, где служила Корниенко.

"Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству", – говорится на официальном сайте.

Нелли Корниенко. Фото: Иванов Олег/ITAR-TASS

В Малом театре, где Корниенко работала с 1959 года, она сыграла свыше 50 ролей. Она выходила на сцену в постановках по произведениям Чехова, Уайлда, Грибоедова. Запомнились и ее роли в кино: она снялась с фильмах "Ловцы губок", "Свидание с молодостью" и других.

Дата и место прощания с народной артисткой России пока не объявлены.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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