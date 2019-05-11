Умер известный российский режиссер

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Он ушел из жизни в Иркутске. О смерти Тарханова сообщил певец Аркадий Стародубцев.
"Большое горе... Скончался Николай Тарханов", – написал он на своей странице в Facebook.
Причина смерти пока неизвестна. Стародубцев лишь отметил, что у режиссера резко упало давление.
Тарханов окончил ВГИК. Он снял более 20 фильмов – документальных и игровых. Среди них – "Три круга войны", "Уроки Жизни", "Поколение". Известен он и как фотограф. С 2001 года Тарханов – член Союза фотохудожников России.
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