Умер известный российский режиссер

Николаю Тарханову был 51 год

Он ушел из жизни в Иркутске. О смерти Тарханова сообщил певец Аркадий Стародубцев.

"Большое горе... Скончался Николай Тарханов", – написал он на своей странице в Facebook.



Причина смерти пока неизвестна. Стародубцев лишь отметил, что у режиссера резко упало давление.

Тарханов окончил ВГИК. Он снял более 20 фильмов – документальных и игровых. Среди них – "Три круга войны", "Уроки Жизни", "Поколение". Известен он и как фотограф. С 2001 года Тарханов – член Союза фотохудожников России.