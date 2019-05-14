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В Петербурге скончался народный артист России

Виктор Сумеркин. Фото: conservatory.ru
Виктору Сумеркину было 86 лет

Выдающийся тромбонист, воспитавший плеяду талантливых музыкантов, Виктор Сумеркин ушел из жизни. Его сердце остановилось на 87-м году жизни.

Почетное звание "Народный артист России" он носил 15 лет, являлся также профессором Санкт-Петербургской консерватории.

"Ушел мэтр", – по праву отметили в Доме музыки Северной столицы, сообщив, что Виктор Васильевич скончался в ночь с 12 на 13 мая. По словам его коллег, Сумеркин "принадлежит к числу видных представителей инструментального исполнительства".

"Он был настоящим светилом русской педагогики в области обучения игре на тромбоне. Его имя широко известно как у нас в стране, так и за рубежом",

– говорится в некрологе.  

Выпускники петербургского педагога "разбросаны" по всему миру. Они играют в коллективах стран СНГ, Израиля, Польши, Германии, Колумбии, Южной Кореи, Вьетнама.

Его ученики солируют в Доме музыки, выступают в составе Симфонического оркестра Мариинского театра и оркестра Санкт-Петербургской академической Капеллы.

Завтра, 15 мая, воспитанники, друзья, коллеги, родные и близкие Сумеркина проводят его в последний путь. Прощание состоится в 14:00 в Крематории Санкт-Петербурга.

Ксения АНДРЕЕВА
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