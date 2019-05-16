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Газманов бьется со смертельной болезнью

Олег Газманов. Фото: www.globallookpress.com
У певца обнаружили опухоль

Олег Газманов переживает нелегкие времена. Он давно и тяжело болен, о чем рассказал сам.

Несколько лет назад врачи обнаружили на голосовых связках артиста опухоль. Для певца этот диагноз мог стать приговором. Но он не опустил руки и стал бороться. Помогла поддержка семьи – жены Марины и детей.

О страшной болезни и о человеке, который спас его, Олег Газманов рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой во время съемок программы "Секрет на миллион". Откровения артиста прозвучат в эфире 18 мая.

Несмотря на солидный возраст – 67 лет – и нелегкое испытание, исполнитель держит форму. Он всегда строен, подтянут и энергичен, много выступает и гастролирует. Недавно побывал в Екатеринбурге и поделился эмоциями в соцсети.

Ранее многие не знали подробностей личной жизни известного певца. Знаменитый "есаул" российской эстрады бережет свои тайны и близких от посторонних глаз, он один из самых закрытых отечественных артистов, отмечает сайт "Комсомольская правда".

Даже снимки певца с его детьми редко можно увидеть. На днях в Instagram появилось фото артиста со старшим сыном – Родионом.

"Не поверите... нечаянная радость! Думал, сын еще в Минске, а он уже там, где я – в Питере. Вот я его и заселфил. Живем в разных отелях, но успели вместе поужинать", – сообщил Газманов под совместным кадром с наследником.

Во время записи программы Олег рассказал и о том, что с нынешней женой Мариной встретился в 1989 г. в Воронеже, куда его группа "Эскадрон" приезжала на гастроли. Ее сына Филиппа от первого брака артист усыновил и воспитывал его, как и родного.

У супругов есть общая дочь Марианна. Она учится в школе с театральным уклоном, играет на гитаре, занимается вокалом и танцует. 

Не забыл певец и первую супругу Ирину, в браке с которой у него родился сын Родион. Также Газманов показал родных брата и сестру, которых скрывал почти 50 лет.

Полина ДОРОЖКИНА
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