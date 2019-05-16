"Страсть": известная журналистка показала формы в глубоком декольте

Вид знаменитости восхитил поклонников

Не в правилах Екатерины Гордон сниматься в откровенном виде. Но иногда она позволяет себе такие вольности. На этот раз выложила в соцсети два подобных фото. Они понравились не только ее фанатам.

В кадрах знаменитость позирует в белом брючном костюме и боди с головокружительным декольте. На более свежем снимке она показана сидящей. Голова женщины запрокинута назад, небольшой локон падает на лицо. Пиджак распахнут, и грудь видна едва ли не полностью.

Поклонники не остались равнодушными. Хотя обсуждали и слова Гордон под снимком, многие восхитились не только ее мудростью, но и внешностью:

"Господи, как Вы прекрасны...😍❤️", "🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹страсть", "Вы классная очень, Катя👌👏✨🦋🦋🦋)!!!", "Сильная девушка! Отличная картина", "Молодец", "Красотка".



Ранее было опубликовано похожее чувственное фото. На нем журналистка позирует стоя. Слегка выпятив ягодицы, она повернула голову в сторону. Но пиджак так же открыт, и соблазнительные округлости блистают из выреза топа.

Столь роскошные формы ничуть не уступают другим владелицам аппетитных бюстов – Анне Семенович и Анфисе Чеховой, которая одной из первых прокомментировала увиденное: "Вот это декольте. Я слюну на пол уронила".

А поклонники и вовсе не смогли сдержаться.

"Какая вы роковая красавица", "Шикарная стала грудь!", "Можно и такие декольте себе позволить", "Очень секси", "Безумно красивая, стильная, я вами восхищаюсь", "Боже мой, нереальная красота...", "Можно смотреть часами и восхищаться",

– щедро одарили они Катю комплиментами.

Меж тем женщина может гордиться не только внешними данными, но и делами. Она пять лет работает в сфере семейного права, помогая звездам и простым россиянам. И на странице в Instagram ведет с подписчиками беседы на разные темы, отмечает "КП".

Екатерина Гордон – российская журналистка, автор-исполнитель, общественный деятель. С 2012 г., по данным "Википедии", она является правозащитником и владеет юридической компанией "Гордон и сыновья".

Как автор музыки и слов звезда получила два "Золотых граммофона" за песни в исполнении Ани Лорак "Забирай рай" и "Уходи по-английски", которую дива исполняла с Григорием Лепсом. Вторая композиция к тому же получила премию "Муз-ТВ".