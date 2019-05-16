Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Страсть": известная журналистка показала формы в глубоком декольте

Екатерина Гордон. Фото: www.globallookpress.com
Вид знаменитости восхитил поклонников

Не в правилах Екатерины Гордон сниматься в откровенном виде. Но иногда она позволяет себе такие вольности. На этот раз выложила в соцсети два подобных фото. Они понравились не только ее фанатам.

В кадрах знаменитость позирует в белом брючном костюме и боди с головокружительным декольте. На более свежем снимке она показана сидящей. Голова женщины запрокинута назад, небольшой локон падает на лицо. Пиджак распахнут, и грудь видна едва ли не полностью.

Поклонники не остались равнодушными. Хотя обсуждали и слова Гордон под снимком, многие восхитились не только ее мудростью, но и внешностью:

"Господи, как Вы прекрасны...😍❤️", "🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹страсть", "Вы классная очень, Катя👌👏✨🦋🦋🦋)!!!", "Сильная девушка! Отличная картина", "Молодец", "Красотка". 

Ранее было опубликовано похожее чувственное фото. На нем журналистка позирует стоя. Слегка выпятив ягодицы, она повернула голову в сторону. Но пиджак так же открыт, и соблазнительные округлости блистают из выреза топа.

Столь роскошные формы ничуть не уступают другим владелицам аппетитных бюстов – Анне Семенович и Анфисе Чеховой, которая одной из первых прокомментировала увиденное: "Вот это декольте. Я слюну на пол уронила".

А поклонники и вовсе не смогли сдержаться.

"Какая вы роковая красавица", "Шикарная стала грудь!", "Можно и такие декольте себе позволить", "Очень секси", "Безумно красивая, стильная, я вами восхищаюсь", "Боже мой, нереальная красота...", "Можно смотреть часами и восхищаться", 

– щедро одарили они Катю комплиментами. 

Меж тем женщина может гордиться не только внешними данными, но и делами. Она пять лет работает в сфере семейного права, помогая звездам и простым россиянам. И на странице в Instagram ведет с подписчиками беседы на разные темы, отмечает "КП".

Екатерина Гордон – российская журналистка, автор-исполнитель, общественный деятель. С 2012 г., по данным "Википедии", она является правозащитником и владеет юридической компанией "Гордон и сыновья".

Как автор музыки и слов звезда получила два "Золотых граммофона" за песни в исполнении Ани Лорак "Забирай рай" и "Уходи по-английски", которую дива исполняла с Григорием Лепсом. Вторая композиция к тому же получила премию "Муз-ТВ".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей