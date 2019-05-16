"Голодал и работал дворником": как знаменитый советский актер бился за жизнь

Судьба уготовила кинозвезде много испытаний

Жизнь Александра Михайлова не раз висела на волоске. Об этом он сам рассказал в интервью.

Трудности и лишения сопровождали народного артиста с детства. Он родился в бедной семье, в жуткой тесноте. Не хватало еды.

"До революции в домике, где я родился, была монашеская келья, два на три с половиной метра. Сказать, что жили мы трудно, – ничего не сказать. Голодали",

– вспомнил актер в беседе с корреспондентом "7 дней".

Тогда от смерти его спасла молодая бурятка, которая носила в деревню молоко. Увидев очень худого Сашу, она пожалела его и стала отдавать мальчику оставшееся молоко, "не беря за это даже денег".

Парнишка вырос, окончил ремесленное училище, после которого должен был идти работать на судостроительный завод. Но он мечтал уйти в плавание. Впервые попав на корабль, побывал в Японском, Охотском и Беринговом морях.

Но, когда у Михайлова "на руках было направление в высшее мореходное училище", произошла трагедия. Он едва не погиб, когда в Охотском море разыгрался восьмибалльный шторм. Судно устояло, но с ним не было связи, и команду "уже похоронили".

Поседевшая от горя мать, встретив Александра на берегу, поставила условие: она или море. Сын хотел схитрить – на время уйти с корабля, а когда мать успокоится, вернуться. Однако, находясь на берегу, случайно побывал в театре.

Посмотрев спектакль "Иванов" по Чехову, молодой человек увлекся и решил, что будет артистом. Он "рванул в институт", где шел дополнительный набор. Известная актриса Вера Сундукова взяла его, "21-летнего дуболома", к себе на курс.

Стеснительный по природе, Александр "краснел, потел" и "зажимался от взглядов", когда выходил показывать этюды. В его успех тогда мало кто верил. Некоторые преподаватели в первые два года даже хотели его отчислить. Но руководитель курса отстояла, заявив, что "в нем что-то есть".

Жизнь и в студенческие годы была нелегкой. Будущий артист "подрабатывал и грузчиком, и дворником, и сторожем. При этом он был "дико неуверен в себе". Только экзамен по актерскому мастерству в конце второго курса изменил все. Михайлов так сыграл, что "победил себя, и отношение к нему "в корне изменилось".

Его не сломили трудности и не погубили испытания. Теперь он стал кинозвездой. На счету народного артиста – более 80 фильмов. Зрители запомнили и полюбили его героев в картинах "Любовь и голуби", "Мужики", "Одиноким предоставляется общежитие" и многих других.