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Не купят: известный актер мстит Западу за Россию

Сергей Пускепалис. Фото: www.globallookpress.com
Призер Берлинского кинофестиваля не снимается за рубежом

Сергей Пускепалис отказывается от довольно частых, по его словам, предложений режиссеров и продюсеров из Евопы и США наотрез и принципиально. Не привлекают актера и баснословные гонорары.

"Не хочу и не буду",

– заявил он газете "Вечерняя Москва". И объяснил причину своей немилости к Западу:

"Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских".

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Пускепалис – настоящая звезда экрана. Он много снимается в фильмах и телесериалах. Среди картин с его участием, которых почти 40, – "Метро", "Битва за Севастополь",  "Хождение по мукам", "Елки новые" и "Как я провел этим летом", за которую он получил "Серебряного медведя" Берлинского фестиваля как "лучший актер".  

Играет заслуженный артист России и в театрах. В декабре прошлого года назначен заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе.

Также актер организовал фестиваль "Герой и время". Это мероприятие, посвященное благородным людям и поступкам, которые совершают наши современники ради других, начнется в Железноводске 25 мая.

Полина ДОРОЖКИНА
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