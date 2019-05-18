"Так жарко": полуголый Лазарев попросил поддержки на "Евровидении"

Артист порадовал своих подписчиков боевым настроем и оголенным телом

Сергей Лазарев готовится к финалу "Евровидения", который пройдет в субботу 18 мая. Певец выложил в Instagram фото, на котором предстал перед подписчиками в одном полотенце.

Артист сопроводил пикантный кадр подписью с призывом голосовать за него и поддержать на конкурсе.

"Доброе утро!! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы – СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения, отправляя Номер 5!! Россия!!!",

– написал Сергей.

Подписчики пришли в восторг от увиденного. "Ну что за секс 🤩", "Мы сила знай это!!💕", "Красавчик голосуем за тебя", "Сережа знает как надо просить поддержку", "Вот так и идите на сцену", "Ааааааа, шо так жарко", "Какой вкусненький)", "Сережка-Шалунишка", "А можно такое фото с Лорак", "Мы верим!!!".