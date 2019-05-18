Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Так жарко": полуголый Лазарев попросил поддержки на "Евровидении"

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Артист порадовал своих подписчиков боевым настроем и оголенным телом

Сергей Лазарев готовится к финалу "Евровидения", который пройдет в субботу 18 мая. Певец выложил в Instagram фото, на котором предстал перед подписчиками в одном полотенце.

Артист сопроводил пикантный кадр подписью с призывом голосовать за него и поддержать на конкурсе.

"Доброе утро!! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы – СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения, отправляя Номер 5!! Россия!!!",

– написал Сергей.

Подписчики пришли в восторг от увиденного. "Ну что за секс 🤩", "Мы сила знай это!!💕", "Красавчик голосуем за тебя", "Сережа знает как надо просить поддержку", "Вот так и идите на сцену", "Ааааааа, шо так жарко", "Какой вкусненький)", "Сережка-Шалунишка", "А можно такое фото с Лорак", "Мы верим!!!".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пропавший малайзийский "Боинг" засекли российские спутники

В деле появился новый поворот

Скандал вокруг захвата Курил разгорается с новой силой

Борьба за спорные территории продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей