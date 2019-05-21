"Полнейший восторг!": Водянова в прозрачном платье очаровала всех

Супермодель блеснула прелестями в Каннах

Наталье Водяновой не привыкаать к успеху на подиуме и вниманию поклонников. Вот и новые снимки, на которых она позирует в городе, принимающем знаменитый кинофестиваль, вызвали восторженную реакцию.

В кадрах модель показана в вечернем наряде. Это было кружевное платье, сквозь которое частично виднелись прелести красотки. В ушах звезды красовались массивные серьги.

Свежее фото, на котором она изображена сбоку, не подписано.

Фанаты буквально потеряли головы и высказались довольно эмоционально.

"Полнейший восторг!..", "Вдохновляет!" "Нежна и очаровательна", "Как же красиво, когда все настоящее", "Не верится, что так может выглядеть мама пятерых детей", "Русская красавица!", "Нереальная", "Очень женственно", "Волшебная", "Шедеврально выглядите", "Образ великолепен", "Просто невероятная", "Вы похожи на нимфу",

– засыпали они Водянову комплиментами.



Под более ранним снимком в том же наряде, но в другом ракурсе – ее взгляд направлен в камеру, – модель кокетливо спросила: "Канны, вы справитесь?".

В Сети не удержались. "Ты выглядишь потрясающе!", "Вы невероятная, Наташа", "Как всегда, превосходна", "Прелесть", – расхваливали звезду подиума, отметив, что "ни одно место не может справиться с такой красотой".

До этого Водянова поместила кадр, в котором стоит в прозрачном платье во весь рост. И сообщила: "Затишье перед бурей".

Поклонники были сражены наповал. "Наталья! Вы, как всегда, прекрасны! Смотреть на Вас – наслаждение!", "Одна на миллиарды", "Богиня", "Все прекрасно – и Вы, и платье", – отметили они.

Вот так "нижегородская Золушка", пишет сайт "Комсомольская правда", покорила всех на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Наталья Водянова с годами не растеряла привлекательности и стиля. Она и раньше выходила в свет в необычной одежде.

Теперь молодая женщина не только известная манекенщица, но и мама пятерых детей. А путь девушки из российской глубинки к мировым подиумам был тернистым. Ее травили ровесники, она голодала и оказывала эскорт-услуги.