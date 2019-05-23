Скончалась известная детская писательница

Англичанке было 95 лет

Сегодня, 23 мая, в Великобритании умерла писательница и художник Джудит Керр. Самая популярная детская книга автора "Тигр, который пришел выпить чаю".

Известно, что женщина скончалась на 96 году жизни после непродолжительной болезни.

"С глубокой скорбью мы объявляем, что Джудит Керр, офицер Ордена Британской империи, автор и иллюстратор таких произведений, как "Тигр, который пришел выпить чаю", "Как Гитлер украл розового кролика", "Рассеянная Мяули" и многих других классических детских книг, умерла вчера у себя дома в возрасте 95 лет после непродолжительной болезни",

– пишет издательство HarperCollins.

Книга "Тигр, который пришел выпить чаю" – стала культовым произведением английской литературы. В центре истории маленькая девочка Софи и ее мама, у которых тигр съел продукты. На русском история впервые была опубликована в 2012 году.

Джудит Керр родилась в 1923 году в Германии в немецко-еврейской семье. Спустя 10 лет, она вместе с родителями покинула родину и после пребывания в Швейцарии и Франции окончательно осела в Великобритании.