Умер известный российский историк

Ученому было 78 лет

Ушла их жизни советский и российский историк Наталия Басовская. Информацию о кончине сообщило "Эхо Москвы" со ссылкой на декана факультета журналистики РГГУ. Дочь Басовской подтвердила ее смерть.

С 70-х годов она как историк выступала в теле– и радиоэфире, вела в эфире "Эха Москвы" вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым историческую передачу "Не так", а с 2006 года – программу "Все так".