Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер известный российский историк

Ученому было 78 лет

Ушла их жизни советский и российский историк Наталия Басовская. Информацию о кончине сообщило "Эхо Москвы" со ссылкой на декана факультета журналистики РГГУ. Дочь Басовской подтвердила ее смерть.

С 70-х годов она как историк выступала в теле– и радиоэфире, вела в эфире "Эха Москвы" вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым историческую передачу "Не так", а с 2006 года – программу "Все так".

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Мы в полуфинале: российские хоккеисты разгромили сборную США

Наши спортсмены заколотили в ворота противника четыре шайбы

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей