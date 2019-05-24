Умер известный российский историк

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Ушла их жизни советский и российский историк Наталия Басовская. Информацию о кончине сообщило "Эхо Москвы" со ссылкой на декана факультета журналистики РГГУ. Дочь Басовской подтвердила ее смерть.
С 70-х годов она как историк выступала в теле– и радиоэфире, вела в эфире "Эха Москвы" вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым историческую передачу "Не так", а с 2006 года – программу "Все так".
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