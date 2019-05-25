"Ох уж эти родинки": жена Меладзе показала роскошный бюст

Певица поразила Канны

Альбина Джанабаева посетила показ картины "Sibyl" на кинофестивале в Каннах. Для выхода в свет артистка выбрала шикарное вечернее платье красного цвета с эффектным декольте, которое позволило разглядеть сексуальные родинки на ее груди.

"Этот волшебный день завершён просмотром великолепной картины Sibyl режиссёра Justine Triet",

– написала Джанабаева в Instagram.

Подписчики принялись обсуждать яркий и пленительный образ звезды, который подчеркнул все ее достоинства.

"Ох, уж эти родинки на груди", "Джулианну Мур напомнили", "Альбиночка, какая же Вы красотка", "Похожи на бутон красной розы", "Платье очень красивое и Вы в нем", "Альбина прекрасна в красном. Вы женщина знающая себе цену!" – восхитились поклонники.

Однако злопыхатели сочли, что грудь Альбины обвисла и ее не стоит так открыто демонстрировать миру. Впрочем, тысячи людей, которые "лайкнули" пост вряд ли с ними согласились.