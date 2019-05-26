"Реально мне очень помогала": дочь Алсу впервые высказалась о скандале в "Голосе"

Девочка поблагодарила маму и организаторов конкурса

Дочь Алсу Микелла Абрамова прервала молчание и впервые высказалась о финале конкурса "Голос. Дети".

На своей странице в Instagram она поблагодарил маму, друзей, а также организаторов конкурса.

"Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! <…> Моя мечта – выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта – стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!",

– написала она.

Подписчики поддержали Микеллу в комментариях. "Микки, удачи и счастья тебе😘", "Умничка!!!😍", "Маленькая умничка❤️", "Молодец!🔥", "Умничка отличный репертуар👏", "Мы с вами❤️".

Семья Алсу оказалась в центре скандала, когда победу ее дочери Микеллы аннулировали. Это случилось после проверки голосов, инициированной "Первым каналом". Многие телезрители были удивлены количеством проголосовавших за Абрамову, ведь фаворитом считался Ержан Максим. Проверяющая компания обнаружила, что голоса в пользу Микеллы действительно накручивали.