"Резали ее": Полищук умирала в жутких муках

Популярная актриса скончалась 12 лет назад

Мать Любови Полищук решилась рассказать правду о последних днях жизни знаменитой дочери. По ее словам, в то время артистка выглядела очень плохо, сильно похудела и практически лишилась волос.

"Резали ее, резали, шурупы прикручивали. <…> Лежала, вдруг стала хрипеть, хрипеть...Мы к ней сели, вздохнула – и все, нет Любы",

– вспомнила Ольга Пантелеевна момент смерти дочери на передаче "Пусть говорят".

Полищук умерла в ноябре 2006 г. в Израиле, куда отправилась в надежде на спасение, но у актрисы обнаружили саркому. Ей было 57 лет. Считается, что к серьезным проблемам со спиной привела автомобильная авария, в которой был сильно поврежден позвоночник.

На похороны артистки пришли многие поклонники и актеры. Только коллег по сериалу "Моя прекрасная няня" среди них не оказалось.

Другие подробности жизни Полищук ее близкие и друзья рассказали в студии программы "Прямой эфир". Сестра актрисы вспоминает, что Любовь Григорьевна всегда была позитивной и веселой и сразу поступила в столичный вуз. После отъезда будущей знаменитости в Москву, именно сестра взяла заботы об их матери, которая по-прежнему живет в Омске.

Если карьера Полищук сразу пошла в гору, то личная жизнь не складывалась. Первый брак распался очень быстро, зато подарил актрисе сына Алексея Макарова, который пошел по ее стопам.

Часть детства мальчик провел в интернете – об этом Любовь Полищук сильно переживала, старалась брать сына с собой на гастроли, когда это было возможно. Отец Алексея в его жизни участие не принимал.

"Он матерился, пил и даже бил ее один раз. Они повоевали и разбежались окончательно, квартиру разделили",

– рассказала мать артистки в эфире.

Второй брак звезды оказался удачным. С художником Сергеем Цигалем они практически на расставались, а их дочь Мариэтта также связала жизнь с актерской профессией.