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Известного российского режиссера срочно увезли в реанимацию

Павел Лунгин. Фото: www.globallookpress.com
Павел Лунгин - в тяжелом состоянии

69-летний режиссер и народный артист России попал в одну из московских больниц накануне. У Лунгина возникли проблемы с сердцем.

Медики обследовали его и срочно отправили в реанимацию. Сейчас он в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Mash.

Тем временем сын режиссера Александр опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца. Он отметил, что Павел действительно в больнице, но ни о каких серьезных проблемах со здоровьем речи нет.

 "Он действительно находится в больнице, но там плановые процедуры. Все с ним хорошо", – сообщил он в беседе с "360". При этом он признал, что Лунгин действительно был в реанимации, но всего одну ночь – после проведения процедуры.

Александр добавил, что отца выпишут уже в четверг, 30 мая.

Лунгин известен по фильмам "Такси-блюз", "Луна-парк", "Остров", "Родина" и многим другим. Он является лауреатом Каннского кинофестиваля, "Золотого орла", "Ники".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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