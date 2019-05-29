"Хулиганка": российская спортсменка прикрыла роскошный бюст ананасами

Пловчиха продемонстрировала идеальное тело

Юлия Ефимова буквально взорвала Сеть, опубликовав в Instagram провокационные снимки, сделанные на пляже. На кадрах девушка позирует в одних трусах от бикини. Смелость россиянки пришлась интернет-пользователям по душе.

Ефимова, как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", отдыхает в США и веселится на берегу Тихого океана. На снимке россиянка, стоя в чувственной позе, с закрытыми глазами и блаженным лицом прикрыла грудь двумя ананасами, чем развлекла и взбудоражила фантазию поклонников одновременно.

"Хулиганка! Но красавица!!!", "Ах, какая женщина", "Секси", "Классное фото!", "Именно из-за этих фото подписался", "Ох, не на тех моделей модельеры платья шьют!", "Спортсменка, комсомолка и просто красавица!", "С юмором, успехов!" – восхитились Ефимовой ее поклонники.

Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы. В 2009-м она стала первой среди женщин России, одержавших победу брассом на дистанции 50 метров.